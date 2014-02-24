В Украине снизился объем освоенных капинвестиций

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам 2013 года снизился на 11,1% по сравнению с 2012 годом - до 247,892 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в 2013 году по сравнению с 2012 годом наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Луганской области – на 42,6%, до 11,111 млрд грн, Винницкой области – на 13%, до 5,758 млрд грн, Севастополе - на 8,3%, до 2,186 млрд грн, Житомирской области - на 5,3%, до 2,755 млн грн, Николаевской области - на 5,2%, до 4,604 млрд грн

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 237,577 млрд грн, из них на капремонт - 16,904 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций - 157,122 млрд грн, или 63,4% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы - 36,650 млрд грн, или 14,8%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.