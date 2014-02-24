Курс гривни может стабилизироваться в районе 9 грн/долл., считает эксперт

Ожидания финансовой помощи от Запада и отсутствие спроса на коррупционные бюджетные миллиарды наверняка охладят валютных спекулянтов, и курс гривни имеет шансы стабилизироваться в районе 9 грн/долл., полагает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Экономические проблемы Украины, конечно же, никуда не ушли. Однако ожидания финансовой помощи от Запада и отсутствие спроса на коррупционные бюджетные миллиарды наверняка охладят спекулянтов, и курс гривни имеет шансы стабилизироваться в районе 9 грн/долл.», - написал Найман на своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время, эксперт допускает, что риск роста доллара до 10 грн/долл. все еще остается.

«Но самое главное – наверняка удастся избежать более глубокой девальвации гривни, которая могла сделать миллионы украинцев существенно беднее», - добавил он, подчеркивая, что в любом случае теперь украинцам придется привыкать к плавающему курсообразованию, когда в отдельные дни гривня ослабляется, а в другие - укрепляется.

«Несмотря на то, что риск допустить технический дефолт Украины очень высокий, инвесторы наверняка существенно улучшат свое отношение к стране уже в ближайшие дни», - прогнозирует эксперт. По его словам, самое главное, что прекратилась стрельба и появилась политическая определенность, и в результате спрос на украинские евробонды появился уже в пятницу после обеда, поскольку склонные к риску инвесторы решили воспользоваться пока еще высокой доходностью для выгодной покупки.

В отношении поведения украинских вкладчиков, панически расторгающих депозитные вклады в банках, эксперт отметил, что в результате банки выигрывают, а вкладчики теряют проценты по вкладам.

По мнению эксперта, меры НБУ по снижению нормативов резервирования окажут существенную поддержку ликвидности банков. «Поэтому я ожидаю, что банковская система Украины возобновит нормальную работу в ближайшие дни, как ранее это сделали АЗС и магазины, которые также столкнулись с наплывом паникеров в четверг-пятницу. А люди, когда увидят, что банкоматы заправлены наличностью, в кассах достаточно денег для всех, понесут эти гривни и доллары назад на депозиты», - прогнозирует Найман.

Эксперт подчеркнул, что самый большой вопрос и задача на текущую неделю - кто возглавит новый Кабмин. «Есть две реальные и достойные кандидатуры – Петр Порошенко и Арсений Яценюк», - полагает Найман.

По мнению эксперта, эти кандидаты смогут справиться с исправлением ситуации в экономике. «Им обоим предстоит обратиться за финансовой помощью, скорее всего в форме кредитов, в МВФ и ЕС. И шансы получить такую помощь очень высоки», - пишет Найман.

В то же время, эксперт полагает, что о российских кредитах наверняка придется забыть. «Да и цену на газ «Газпром» для Украины наверняка с 1 апреля вернет на старый уровень», - отметил он.

Найман подчеркнул, что очень важно, как разделит посты новая власть – по принципу революционной справедливости (популизма) или профессионализма. «Будем надеяться, что уроки недавнего прошлого подскажут верный, второй путь. Но тогда почему вместо формирования большинства и избрания Кабмина Верховная Рада потратила столько времени на отмену реформы здравоохранения и отмену закона об основах государственной языковой политики? Неужели в стране нет более первоочередных дел?», - рассуждает эксперт.

По мнению Наймана, затягивание с решением экономических вопросов не позволит переложить ответственность за проблемы (дефолт) на «попередников». «Теперь я жду здравого смысла от новых властей», - пишет он.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью.

20 февраля Верховная Рада приняла постановление о выводе внутренних войск и подразделений «Беркута» из правительственного квартала, в результате вывода войск было установлено перемирие.

21 февраля президент Янукович и лидеры оппозиции в присутствии представителей ЕС и Российской Федерации договорились о парафировании соглашения по урегулированию кризиса, предполагающего возврат к конституции 2004 года и проведение досрочных выборов президента до декабря 2014 года.

Активисты «Правого сектора» заявили о намерении возобновить вооруженные противостояния в случае, если президент не подаст в отставку до 10-00 утра следующего дня. Принятые Радой законы в рамках соглашения по урегулированию кризиса не были подписаны президентом ни в этот день, ни на следующий.

22 февраля Верховная Рада Украины конституционным большинством голосов приняла постановление о самоустранении президента от выполнения конституционных обязанностей и проведения 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

Ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к открытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 9,35 грн/долл.