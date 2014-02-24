Доллар на закрытии межбанка достиг 9,36 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0000/9,2000, к 12:00 цены выросли 9,2700/9,3500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 9.3200/9,3600, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/97, к 12:00 цены поднялись 0,2615/38. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2617/42. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.6210 (-0.0990).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3770. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,3695/12,6465, к 12:00 цены ушли вверх 12,7555/12,8695. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,7880/12,8465.

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