Украинская торговая гильдия призвала предпринимателей выйти из тени

Девелоперская компания “Украинская торговая гильдия” (UTG) обратилась к предпринимателям Украины с призывом не оставаться в стороне от проблем национальной экономики и вывести свой денежный оборот из тени, отказавшись от неуплаты налогов как способа сокращения расходов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании, текстом которого располагает УНИАН.

“Мы надеемся, что сегодня нет необходимости оптимизации части прибыли для того, чтобы она не была использована с целью личного обогащения тех, кто имеет доступ к казне. Сейчас полная уплата налогов бизнесом – не только своевременный, но и жизненно необходимый для экономики страны шаг”, - говорится в обращении.

Компания призывает представителей бизнеса создать орган, контролирующий расходование бюджетных средств, а будущее правительство уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. "Для того, чтобы не повторились печальные истории из прошлого, мы предлагаем представителям бизнеса создать орган, который бы контролировал использование уплаченных ими средств", - говорится в обращении. Также UTG объявила о создании специального фонда помощи семьям погибших во время массовых акций протеста.

Как сообщалось ранее, в ходе массовых акций протеста в Украине некоторые политики и активисты призывали предпринимателей отказаться от уплаты налогов, так как, по их мнению, средства, полученные в виде налогов, правительство направляло на незаконное финансирование спецподразделений МВД, участвовавших в избиении людей.

В то же время, 24 февраля лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на Согласительном совете руководства ВР заявил, что государственная казна Украины разворована и страна близка к банкротству, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Справка УНИАН. Компания UTG, основанная в 2001 году, является одним из крупнейших участников украинского рынка консалтинга, коммерциализации и управления коммерческой недвижимостью. Среди проектов компании числятся ТЦ “Комод”, ТРЦ “Ocean Plaza” в Киеве, ТРЦ «King Cross Leopolis» во Львове, ТРЦ «Донецк Сити» и другие.