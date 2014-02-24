Украинские банки возвращаются к работе в штатном режиме

Украинские банки после ограничений в связи со сложной политической обстановкой в стране возвращаются к штатному режиму работы, сообщили УНИАН пресс-службы ряда крупнейших банков.

В частности, «ПриватБанк» сообщил о возобновлении обслуживания платежных карт всех украинских и зарубежных банков в своей сети банкоматов. «Пиковые нагрузки на процессинговые центры вынудили большинство банков ограничить обслуживание карт других банков, чтобы избежать зависания банкоматов и ошибок в обслуживании чужих клиентов. Все наши банкоматы сегодня обслуживают карты клиентов других банков», – приводятся в сообщении слова первого замглавы правления банка Олега Гороховского.

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Также об отмене временных лимитов на снятие средств в своих банкоматах сообщил государственный «Укргазбанк». «Напомним, что в четверг 20 февраля банк ввел временные лимиты на снятие наличных средств в банкоматах банка, поскольку из-за эскалации конфликта подразделения инкассации банка не могли обеспечить все банкоматы необходимым объемом наличности. Сложная ситуация возникла как в Киеве, так и в других регионах Украины. Сейчас подразделения инкассации банка работают в обычном режиме», - говорится в сообщении банка.

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О возврате к работе в обычном режиме в связи со стабилизацией ситуации в стране сообщил UniCredit Bank. «Начиная с 24 февраля 2014 года отделения UniCredit Bank в городе Киеве и в макрорегионах открыты и работают согласно установленному графику работы. Вместе с тем, временное ограничение на снятие наличных средств в банкоматах UniCredit Bank, введенное согласно решению правления финансового учреждения 21 февраля 2014 года, отменено», - говорится в сообщении банка.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью.

С 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы, а также банки в Украине установили временные ограничения на снятие наличности в банкоматах.