Чего ждут от нового правительства

Запад признал новую власть Украины легитимной, и ожидает формирования правительства для возобновления полноценного сотрудничества. Каким будет состав Кабмина – техническим или коалиционным - пока неясно. Но уже известны основные претенденты на должность премьера. Это - Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Основной задачей нового правительства будет выведение страны из преддефолтного состояния, до которого ее довела прошлая власть. Свою помощь в объеме 20 млрд евро готов оказать Евросоюз - на проведение реформ и только после того, как будет сформировано правительство. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также заявила, что Фонд готов к возобновлению кредитования Украины для запуска экономических реформ и ждет обращения Киева. Министр финансов США Джек Лью сообщил в телефонном разговоре с Арсением Яценюком, что Соединенные Штаты готовы дополнить программу помощи МВФ, чтобы поддержать осуществление реформ.

УНИАН обратился к экспертам за разъяснением, о каких первоочередных реформах может идти речь.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова:

Слово реформа имеет явно всем надоевший привкус. Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что нужно говорить о всерхсрочных шагах, которые требуется провести немедленно. Первое, что должен будет сделать премьер, - обратиться за помощью в МВФ, ЕБРР, ЕС. Причем условия МВФ гораздо лучшие, чем иные, которые могут предлагаться. А реформы, которые рекомендует Фонд взамен средств, предполагают ограничения для откровенного дерибана, причем все они прописаны с четким обеспечением помощи малоимущим.

Также безотлагательно нужно создать прозрачные и одинаковые для всех правила игры, прежде всего для бизнеса. Без этого любые движения будут возвращением к тем результатам, которые имели место быть раньше.

Следующий шаг – изменение фискальной политики. Зачастую налоговые органы используются для давления на бизнес. Поэтому уже в ближайшее время нужно осуществить действия, которые в принципе легко сделать. К примеру, аннулировать льготы для высокопоставленных чиновников, для отдельных предприятий. Это те меры, которые нужны, чтобы заработали экономические механизмы. Здесь уместен пример Грузии, где сразу резко были снижены налоговые ставки, а также количество налогов, при этом поступления в бюджет только увеличились, так как стало выгодней платить налоги, чем не платить. Кроме того, в Грузии был принят так называемый акт экономической свободы, где очень четко были зафиксированы обязательства и возможности, которые и власть, и общество берут на себя.

Кроме того, необходимо пересмотреть бюджет и определиться, какие статьи можно урезать, чтобы сделать его реальным. Наверняка, можно сократить стратегические программы и национальные проекты, к примеру, подготовки к проведению всевозможных международных чемпионатов и игр, то есть, специфической направленности. Они в нынешней ситуации не актуальны. Ресурсов, которые предполагалось на них выделить, вполне достаточно, чтобы покрывать фискальные разрывы на всех уровнях.

И еще один шаг – сделать максимально независимыми и самостоятельными регионы как административно, так и финансово. У нас система в отношении местной власти устроена так, что она сверхцентрализована. Необходимо часть ресурсов непосредственно оставлять в регионах, чтобы громады могли понимать, на что идут их деньги, чтобы не было разговоров, какой регион кого кормит.

Также остаются достаточно непонятными действия на валютном рынке, политика в финансовом секторе должна стать прозрачной.

В целом, все власти всегда говорят, что сегодня – хорошо, а завтра будет еще лучше. Но сегодня нужно честно и откровенно сказать – завтра лучше не будет. Мы стоим перед неопределенностью гривни, перед риском инфляции. Поэтому важна открытость власти, она должна говорить о реальных шагах и объяснять, почему она так поступает. Только тогда население и бизнес смогут планировать свою деятельность. Если возникнут непонятные шаги - будут рассказывать одно, а на полках магазинов украинцы будут видеть иное - то тогда неминуем возврат к тому развитию, которое у нас было последние годы.

Александр Жолудь, старший аналитик Международного центра перспективных исследований:

Первое, что нужно сделать – попытаться уменьшить те существующие дисбалансы в экономике, которые есть. Прежде всего, это касается нереалистичного бюджета, принятого 16 января. Он фактически имеет на много больший дефицит, чем официально зафиксировано в документе. В казначействе просто нет денег, та как каждый день все, что приходит в казну в виде налоговых поступлений, сразу же уходит на бюджетные выплаты. Бюджет нужно пересматривать в сторону снижения расходов, что, к сожалению, может привести к сокращению ряда социальных выплат. И это может быть политически неоднозначным вопросом. Как это сделать, чтобы не повысилась напряженность в обществе, достаточно тяжело сказать. Необходима большая открытость, к примеру, ежедневное обнародование статистики прохождения денежных потоков на сайте Минфина, Госказначейства.

Если власть сможет убедить граждан, что в экономике Украины действительно серьезная ситуация и надо срочно что-то делать – ввести какое-то рамочное положение, то можно двигаться дальше.

Что касается финансового рынка, то, по мнению нашего Центра, вероятным видится дальнейшее постепенное ослабление гривни. Это частично связано с внешним дисбалансом, который накапливался последние годы и с тем, что у нас импорт значительно превышает экспорт, поэтому нужна валюта для покрытия разрыва. Импорт становится более дорогим, его меньше покупают, экспорт не растет. Это означает рост инфляции, цены особенно поднимутся на импорт и продукцию с импортными составляющими. Мы уже видим повышение стоимости горюче-смазочных материалов, возможно повышение цен и на другую продукцию. Правда, существующая рецессия в экономике приводит к низкой деловой активности, соответственно, низкому спросу, что сейчас несколько сдерживает цены. Считаю, что в данной ситуации обращение в международные финансовые институты за помощью будет целесообразным шагом для разрешения существующих проблем с ликвидностью, текущими внешним платежами. Но более важно иметь четкий план, как потом собираются рассчитываться по долгам. Иначе мы получим вариант, что мы опять откладываем проблему на будущее. И это может быть неудачным сценарием. Так что, новой власти нужно объяснять обществу трудности, но насколько общество это воспримет, остается вопросом. Важно, кто будет об этом говорить, насколько ему доверяют люди. Эти вопросы привели к достаточно любопытной идее. Предлагают создать группу внешних советников из достаточно известных экономистов-реформаторов, которые должны будут давать рекомендации украинскому правительству по выходу из кризиса.

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии «Киево-Могилянской академии»:

Сейчас важно, в первую очередь, провести кардинальную реорганизацию правоохранительных структур – чтобы в стране был порядок, спокойствие и была восстановлена справедливость. Параллельно необходимо реформировать судебную систему и провести люстрацию. Все это - взаимосвязано. Во власти должны быть профессионалы, честные и отрытые. Если останутся те же прокуроры, судьи, выносившие несправедливые приговоры, то народ новой власти не поверит. Повторюсь, акцент новой власти должен быть на справедливости и законности. Это необходимо и для того, чтобы страна осталась единой.

И, конечно же, необходимо безотлагательно провести реформу налоговой системы – нужно прекратить давление на бизнес. Это – ключ к доверию. Средний и малый бизнес должен быть уверен, что на него не будут «наезжать», обкладывать непосильными поборами. Ведь люди готовы платить налоги и декларировать свои доходы, но только взамен им нужны четкие и прозрачные правила поведения.

А присутствие коррупционных и теневых схем должно быть пресечено на корню. И это сделать реально в кратчайший срок. Сейчас налоговик или гаишник, чиновник любого ранга побоится потребовать взятку. Потому что будет тут же сделан звонок в народную самооборону, или к Авакову, и реакция на него будет мгновенной. То есть, нужно менять критерии, и народ будет понимать - наши права под защитой. Нынешний момент предоставляет такую возможность, им нужно только воспользоваться. Экономика тогда развивается, когда ликвидируются коррупционные схемы, минимизируется давление на бизнес и есть доверие к судебной системе.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci AG:

Ситуацию в экономике, я бы назвал боле критичной, чем в период разгара финансового кризиса 2008 года. Сегодня необходимы экспресс-аудит состояния дел в Казначействе, Минфине и Национальном банке, оценки реальных бюджетных поступлений. Полагаю, результаты будут шокирующими.

На мой взгляд, существуют три основные задачи на ближайшее время. Первая - пересмотр бюджета в сторону сокращения его расходной части. Вторая - обеспечение выполнения международных обязательств и выплат по ним. Третья - борьба с коррупцией и улучшение инвестиционного климата. Их выполнение позволит сократить нагрузку на бюджет, повысить стабильность бюджетных отчислений, в том числе социальных, создать условия для привлечения кредитных средств за рубежом, возобновить приток инвестиций.

Кроме того, сейчас есть уникальные политические условия для привлечения финансирования, чем необходимо воспользоваться. Это - второй шанс после 2004 года, и его нельзя упустить. Но эти деньги ни в коем случае не должны пойти на увеличение социальных выплат, то есть, на «проедание». Их большая часть должна пойти на пополнение золотовалютных резервов для поддержки финансовой стабильности, что станет положительным сигналом для иностранных инвесторов и в отношении повышения суверенных рейтингов Украины.

Также необходимы четкие юридические модели национализации или конфискации объектов «семьи» с дальнейшей реализацией на аукционе. Процесс должен происходить прозрачно и законно, чтобы не создавать прецедентов и не отпугивать иностранных и внутренних инвесторов.

Основная ошибка всех властей - экономика, ориентированная на выборы и страх проведения непопулярных жестких реформ. Плюс экономически необоснованные повышения социальных расходов, завышенное финансирование государственного аппарата, отказ от пересмотра и сокращения необоснованных соцльгот. Большинство ошибок в сфере экономики связано с вопросом электоральной поддержки.

Что касается состава нового Кабмина, то, к сожалению, я не вижу на сегодняшний день кандидатов на эту роль. Политический эшелон новой власти уже продемонстрировал свою низкую эффективность в прошлых правительствах. Новые лица отсутствуют. Именно этот замкнутый круг, на мой взгляд, дает основания для пессимистических прогнозов дальнейшего развития ситуации.

Нана Черная (УНИАН)