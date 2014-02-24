Deutsche Bank сокращает американские активы на четверть
19:19, 24 февраля 2014Финансы
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Deutsche Bank планирует сократить активы в США с $400 млрд до примерно $300 млрд
Данный шаг Deutsche Bank обусловлен введением новых правил ФРС
Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению активов в США, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.
По информации издания, Deutsche Bank планирует сократить активы в США с $400 млрд до примерно $300 млрд в основном за счет перевода некоторых отделов в Европу или Азию.
Данный шаг Deutsche Bank обусловлен введением новых правил ФРС.
«США по-прежнему остаются важным рынком для нас. Мы спокойны по поводу того, что сможем соответствовать новым требованиям США», — заявил главный финансовый директор Deutsche Bank Стефан Краузе.
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