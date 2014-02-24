Украина выплатила $59,6 млн по евробондам 2011 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года выпуска в сумме 59,625 млн долл. США, сообщается на сайте Минфина.

По информации министерства, купон выплачен по облигациям внешнего госзайма на 1,5 млрд долл. с погашением в 2021 году, выпущенным в феврале 2011 года по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2013 году выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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