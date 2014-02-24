Минфин выплатил 921,8 млн грн по НДС-облигациям 2010 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату 921,841 млн грн в счет погашения и обслуживания облигаций внутреннего госзайма, выпущенных в 2010 году для возмещения НДС, сообщается на сайте министерства.

«Министерство финансов Украины 24 февраля 2014 года своевременно и в полном объеме осуществило очередную амортизационную выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных в 2010 году для возмещения налога на добавленную стоимость», - говорится в сообщении Минфина.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в 2010 году выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд грн для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

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