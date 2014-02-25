Россия готова выделить $2 млрд Украине, но ждет ясности по Кабмину

Россия готова выделить следующий транш финансовой помощи Украине еще на 2 млрд долларов, но ждет ясности по составу правительства страны и его программе.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, сообщает РИА Новости.

«Около двух миллиардов следующий транш, готов. Но мы не знаем, кто наш партнер, не знаем, какое правительство и какая у него программа», - сказал Улюкаев.

Он отметил, что российские власти взяли паузу, чтобы проследить за развитием ситуации в Украине.

«Если мы видим негативное развитие событий для нас, мы будем защищать свои интересы», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, договоренность о предоставлении Украине кредита со стороны Российской Федерации в объеме 15 млрд долл. была достигнута на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича в декабре 2013 года. Первый транш в объеме 3 млрд долл. Украины получила в конце декабря 2013 года.

23 февраля российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия подождет с покупкой еврооблигаций Украины, пока в этой стране не будет сформировано новое правительство и экономическая политика.