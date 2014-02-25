Доллар на этой неделе будет в пределах 9,2 - 9,3 грн, считают банкиры

Смена власти и новые назначения не успокоили валютный рынок. Наоборот: безналичный курс доллара в понедельник вырос еще на 17 копеек — до 9,38 грн/$. Валютные спекулянты выставляли котировки даже на 9,45 грн/$, но реальных покупок по таким курсам не происходило, пишут «Вести».

«Активность торгов на межбанке очень низкая. Банки стараются проводить минимум операций для минимизации рисков до стабилизации ситуации в стране», — прокомментировал ситуацию начальник казначейского управления ПУМБ Антон Стадник. Выжидает большинство финучреждений. «Банковская система не в лучшем положении, потому мы стараемся не нагнетать панику еще больше. Ждем прихода новой власти и новых ориентиров», — объяснил председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов.

Неофициально финансисты признают, что в нынешней ситуации выигрывают лишь спекулянты. «У экспортеров сейчас есть возможность дорого продавать валюту, и они ею пользуются. Покупают же дорого только те, кто сейчас выводит капиталы — это как приближенные к старой власти, так и олигархи, которые пытаются на всякий случай спрятать деньги. Ограничения Нацбанка по выводу денег, утвержденные 7 февраля, с молчаливого разрешения НБУ постоянно нарушаются», — рассказал «Вестям» председатель правления одного из банков.

Дополнительный спрос на доллар сейчас создает население. «Люди активно конвертируют в доллар гривневые депозиты. Их пугает как политическая нестабильность, так и снижение курса гривни», — сказал совладелец банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат.

На этой неделе курс доллара будет зависеть от политических и экономических новостей. «Гривня будет оставаться под давлением, пока не будет достигнута договоренность о предоставлении Украине финансирования из Европы и МВФ», — считает начальник отдела операций на валютном и денежном рынках ОТП Банка Максим Давлад.

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Также большие надежды финансисты возлагают на антикризисную программу назначенного вчера на пост руководителя Нацбанка Степана Кубива (вместо Игоря Соркина). От него ждут продаж валюты на межбанке и новых требований. «Действующие правила покупки-продажи валюты нужно менять, надеюсь, новый председатель НБУ это сделает оперативно», — отметил Андрей Онистрат.

Что именно будет происходить на валютном рынке, станет ясно уже во вторник-среду. «Сегодня общались с Кубивым, на днях надеемся на более обстоятельные переговоры, и есть надежда, что придем к взаимопониманию и договоренностям — получим представление, как работать дальше», — сказал Сергей Подрезов.

Пока валютчики не получат от нового руководства НБУ валюты (продаж на межбанке) и новых политических ориентиров, доллар будет дорогим. «В ближайшую неделю курс будет в пределах 9,2–9,3 грн/$», — спрогнозировал «Вестям» управляющий ИК Capital Times Эрик Найман.