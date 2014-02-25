Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания цены евро на текущей неделе может составить 1,3630 – 1,3892.

Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 12,76 – 13,15 грн. В случае если макроэкономическая статистика из еврозоны окажется умеренно негативной, евро (особенно в случае выхода слабой статистики из США) может превысить отметку 1,3780. В противном случае – не исключено снижение до 1,3680.

Курс доллара в Украине на текущей неделе, скорее всего, будет расти. Этому будут способствовать как внутренние факторы, так и продолжающаяся девальвация валют большинства развивающихся стран мира. Степень роста стоимости доллара будет зависеть от переговоров и их результатов по поводу получения Украиной финансовой помощи. Сам факт вероятного получения финансовой помощи будет сдерживать девальвацию гривни. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в границах 9,10-9,30 грн.

На текущей неделе российский рубль продолжит девальвировать против доллара в связи с окончанием зимних Олимпийских игр в Сочи, а также возможными финансово-экономическими потерями для российской экономики из-за ситуации в Украине. Диапазон колебания пары RUB/UAH в ближайшие дни может быть широким. Средний курс продажи наличного рубля, вероятно, будет находиться в границах 0,257 – 0,269 грн., безналичного рубля – в диапазоне 0,253-0,265 грн.