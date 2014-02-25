Доллар на межбанке вырос до 9,85 грн

Сегодня к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки по доллару США выросли до 9,6500/9,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне к 12:00 ушли вверх - до 13,2675/13,5465.

Цены на рублевом рынке к 12:00 поднялись до 0,2707/64.

В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 35.6080 (+0.0460).

Читайте такжеДоллар на этой неделе будет в пределах 9,2 - 9,3 грн, считают банкиры

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3755/57, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,0000/9,2000, к 12:00 цены выросли до 9,2700/9,3500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 9,3200/9,3600.

Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.