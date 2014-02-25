Центры обслуживания плательщиков Миндоходов в январе предоставили почти 261 тыс. услуг

“В течение января 2014 года центрами обслуживания плательщиков было предоставлено 260,8 тыс. административных услуг”, - говорится в сообщении.

По статистике министерства, наибольшей популярностью пользовались услуги по выдаче карточки плательщика налогов и внесению в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки. За первый месяц этого года было предоставлено 130,3 тыс. таких услуг.

Также в январе были оказаны услуги по выдаче справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, контролируемых Миндоходов, - 17,3 тыс. услуг и регистрации книг учета расчетных операций - 16,4 тыс. услуг.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине обслуживание плательщиков осуществляет 531 специализированный центр, в которых предоставляется комплекс административных, консультативных и информационных услуг. Кроме того, в центрах обслуживания плательщики могут подать отчетность и получить бесплатные ключи электронной подписи.

24 февраля Миндоходов сообщило о продолжении работы в штатном режиме, несмотря на отсутствие на рабочем месте главы ведомства Александра Клименко, который находится в отпуске.