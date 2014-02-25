Валютные резервы НБУ могут снизиться до 12-15 млрд долл. – эксперт

Валютные резервы Нацбанка могут в ближайшее время снизиться до 12-15 млрд долл., что приведет к падению курса гривни до прогнозируемых на конец года 10 грн за доллар, отметил в своем комментарии в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Денег от России ждать уже не приходится, а долг за газ остался. Денег от Запада до президентских выборов (25 мая) тоже может не поступить. Поэтому валютные резервы НБУ имеют шансы упасть до 12-15 млрд долл. Курс гривни за это время скорее всего достигнет 10 грн/долл.», - отметил Найман.

При этом он обратил внимание, что разговоры властей о дефолте Украины выглядят справедливыми лишь отчасти. «Нашли же на проведение досрочных президентских выборов почти 2 млрд грн. Да и долговая нагрузка на государство в первом квартале незначительная. CDS (стоимость страховки за риск) на украинские еврооблигации упали до 946 пунктов, почти на треть лучше, чем было неделей ранее. Неплохо. Правда, этот уровень все еще намного выше значений января», - подчеркнул эксперт.

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Кроме того, комментируя назначение нового главы Национального банка, отметил, что кандидатура Степана Кубива в целом устраивает рынок. «Степан Кубив стал новым главой НБУ. Человек опытный в финансах и честный. Так что ждем интересных и полезных для Украины изменений в центробанке в части валютной и денежной политики. Ну а пока его главной задачей является восстановление нормальной работы украинской банковской системы», - сказал Найман.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

21 февраля служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС», что связано с ожиданием дефолта правительства Украины по обязательствам в иностранной валюте. При этом негативный прогноз по рейтингам отражает возможность понижения долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины с вероятностью по меньшей мере один к трем в ближайшие 12 месяцев, если станет понятно, что «дефолт почти неизбежен».

Также Standard & Poor's прогнозирует дальнейшую девальвацию гривни и снижение курса гривни к доллару до 10 грн/долл. до конца 2014 года.

24 февраля Рада своим решение уволила с должности бывшего главу НБУ Игоря Соркина и назначила на эту должность народного депутата Украины от партии «Батькивщина» Степана Кубива.