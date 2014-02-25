S&P оценило кредитоспособность «ПриватБанка» выше рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило оценки собственной кредитоспособности «ПриватБанка» на 3 значения выше суверенного рейтинга Украины, установив рейтинг банка (SACP) на уровне «B» после снижения рейтинга Украины до “ССС”, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Мы рассматриваем «ПриватБанк» как имеющий более высокую кредитоспособность, чем суверенный рейтинг, - говорится в сообщении агентства. - Наши оценки «ПриватБанка» отражают все его сильные стороны, конкурентоспособность и адекватные риски».

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В то же время, уровень долгосрочного кредитного рейтинга «ПриватБанка» по методологии S&P сдерживается уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ССС», установленном 28 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС», одновременно подтвердив рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».

Кроме того, Standard & Poor's пересмотрело ряд макропоказателей Украины, включая показатель госдолга и курс национальной валюты, спрогнозировав рост госдолга до 43% ВВП и снижение курса гривни до 10 грн за доллар.