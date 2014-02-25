Нацбанк ведет переговоры с возможными кредиторами Украины

Ситуация в Национальном банке Украины контролируемая, заявил журналистам новоизбранный председатель НБУ Степан Кубив и призвал украинцев не поддаваться на ажиотаж.

Как сообщил председатель НБУ, вчера во время встречи с руководителем миссии МВФ в Украине обсуждался вопрос о возобновлении программ для Украины.

По словам Кубива, МВФ готов сотрудничать с Украиной, и выдвинул ряд требований. «Сегодня ведутся переговоры со всеми возможными кредиторами, которые могут помочь Украине и на уровне европейских кредиторов. С МВФ мы говорим об изменении инвестиционного климата, чтоб в Украину пришли инвесторы, которые поверят в стабильность», - сказал он.

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Также Кубив сообщил, что сегодня планирует подписать постановление, которое позволит банкам, имеющим проблемы с ликвидностью, использовать инструментарий помощи со стороны МВФ для стабилизации ситуации. «Имея гривни, евро или доллары на депозите - не нужно торопиться разрывать соглашение, потому что пик роста курса доллара на сегодня уже максимальный - не поддавайтесь на ажиотаж!», - призвал глава НБУ граждан.

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Кубив добавил, что на сегодня НБУ выполняет все внешние обязательства перед кредиторами, коммерческие банки и платежная система в целом работают в обычном режиме, и регулятор применил некоторые действия в отношении коммерческих банков для обеспечения возврата вкладов и уверенности людей.

При этом глава Нацбанка добавил, что самое страшное, что могло произойти с депозитами - уже произошло, и принятые вчера и сегодня решения НБУ позволяет стабилизировать ситуацию и прогнозировать курс доллара. Положительные изменения в политике, возобновление переговоров с европейскими и мировыми лидерами и, самое главное, вера людей - позволит стабилизировать ситуацию в Украине в целом.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива, замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности.

Соркин возглавлял Нацбанк с декабря 2012 года.