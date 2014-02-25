В МВФ рассказали, когда планируют начать переговоры с Украиной

Международный валютный фонд готов начать переговоры с Украиной в части оценки экономической ситуации в стране и поисков путей выхода из кризиса сразу же, как только будут назначены переговорщики с украинской стороны. Об этом в интервью журналистам заявила директор–распорядитель Фонда Кристин Лагард, сообщается на официальном сайте Фонда.

«Мы конечно надеемся, что если ситуация уляжется и мы получим переговорщиков, поскольку мы должны с кем-то общаться, мы будем готовы к совместной работе, готовы помочь с диагнозом текущей ситуации, которая заметно ухудшилась в последние несколько недель», - цитирует Лагард департамент внешних связей МВФ. – «Причем мы готовы оценить ситуацию не только с гуманитарной точки зрения, но и с экономической, прежде чем мы сможем сыграть некую катализирующую роль, которую МВФ в принципе играет в таких ситуациях».

При этом Лагард подчеркнула, что Украина является членом МВФ, и МВФ готов в полном объеме выполнить свои функции, в том числе по поддержке страны. «Если украинские власти обратятся в Фонд за помощь – неважно, будет ли это совет или финансовая поддержка с обсуждением экономических реформ, мы, конечно, будем к этому готовы», - подчеркнула директор-распорядитель Фонда.

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При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у Фонда достаточного ресурсов для помощи в том числе и Украине, Лагард подчеркнула, что Фонд располагает многими инструментами помощи, однако многое будет зависеть от собственно запросов украинской власти.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный председатель Национального банка Украины Степан Кубив планирует пригласить миссию Международного валютного фонда для переговоров. Первыми шагами должно стать знакомство, а потом – квалифицированные дискуссии по золотовалютным резервам и их структуре.

В 2013 году в Украине работали несколько миссий МВФ, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долларов.