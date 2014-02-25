Нацбанк готовит новый инструмент для сохранения ликвидности банков

Национальный банк Украины разработает новый инструмент для сохранения ликвидности банков, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, решение о его необходимости было принято на рабочем совещании руководства Нацбанка с представителями ведущих банков и Независимой ассоциации банков Украины.

«На совещании было принято единогласное решение о целесообразности разработки и внедрения нового инструмента сохранения ликвидности банков. Соответствующий документ вступит в силу в ближайшее время», - говорится в сообщении регулятора.

Также сообщается, что на встрече обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития банковской системы Украины. Было отмечено, что ситуация в банковской системе постепенно стабилизируется, все банки работают в штатном режиме.

Читайте такжеНацбанк ведет переговоры с возможными кредиторами Украины

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 февраля своими постановлениями уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива.

По словам нового главы НБУ, регулятор планирует подписать постановление, которое позволит банкам, имеющим проблемы с ликвидностью, использовать инструментарий помощи со стороны МВФ для стабилизации ситуации. «Имея гривни, евро или доллары на депозите - не нужно торопиться разрывать соглашение, потому что пик роста курса доллара на сегодня уже максимальный - не поддавайтесь на ажиотаж!», - сказал глава НБУ.