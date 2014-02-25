Нацбанк готовит новый инструмент для сохранения ликвидности банков
Национальный банк разработает новый инструмент для сохранения ликвидности банков
Национальный банк Украины разработает новый инструмент для сохранения ликвидности банков, сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, решение о его необходимости было принято на рабочем совещании руководства Нацбанка с представителями ведущих банков и Независимой ассоциации банков Украины.
«На совещании было принято единогласное решение о целесообразности разработки и внедрения нового инструмента сохранения ликвидности банков. Соответствующий документ вступит в силу в ближайшее время», - говорится в сообщении регулятора.
Также сообщается, что на встрече обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития банковской системы Украины. Было отмечено, что ситуация в банковской системе постепенно стабилизируется, все банки работают в штатном режиме.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 февраля своими постановлениями уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива.
По словам нового главы НБУ, регулятор планирует подписать постановление, которое позволит банкам, имеющим проблемы с ликвидностью, использовать инструментарий помощи со стороны МВФ для стабилизации ситуации. «Имея гривни, евро или доллары на депозите - не нужно торопиться разрывать соглашение, потому что пик роста курса доллара на сегодня уже максимальный - не поддавайтесь на ажиотаж!», - сказал глава НБУ.