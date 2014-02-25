Остатки на корсчетах банков за день выросли на 4 млрд грн

Национальный банк с 24 февраля принял ряд мер для поддержки ликвидности банковской системы, и в результате остатки на корсчетах банков за этот день выросли на 4,423 млрд грн - до 26,950 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, остатки на корсчетах банков на утро сегодняшнего дня составили 26,950 млрд грн, что на 4,423 млрд грн больше, чем на утро понедельника, 24 февраля.

Напомним, что 21 февраля Нацбанк принял дополнительные меры для поддержки ликвидности банков. В частности, регулятор вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете для банков – с 40 до 20%, что позволяет освободить часть средств, которые банки ранее обязаны были «замораживать» на отдельном счете ежедневно. Также Нацбанк снизил требования к минимальному ежедневному объему обязательных резервов до 50% и отменил ограничения по количеству обращений за кредитами рефинансирования, что ранее можно было делать не более двух раз в неделю.

С начала февраля остатки по корсчетам банков не поднимались выше 24 млрд грн, в том числе дважды проваливались до минимального значения с начала текущего года в 20,178 млрд грн и 20,795 млрд грн, 12 и 6 февраля, соответственно.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью. 20 февраля Верховная Рада приняла постановление о выводе внутренних войск, и было установлено перемирие.

22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведения 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

Ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к 12:00 на межбанковском рынке доллар подорожал до 9,85 грн/долл.

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24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива. Крупнейший финансовый инвестор в Украине, ЕБРР, и руководители крупнейших банков страны позитивно оценивают это назначение, отмечая профессиональные качества нового главы НБУ.

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