Пик роста доллара в Украине уже достигнут – глава НБУ

Глава Национального банка Украины Степан Кубив считает, что пик роста доллара в Украине уже достигнут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Пик роста курса доллара на сегодня является почти максимальным», - отметил глава Нацбанка, добавив, что затрудняется спрогнозировать, на каком уровне окончательно остановится рост курса доллара.

По его словам, этот показатель будет определяться рынком.

Кубив также заверил, что на сегодня НБУ выполняет все обязательства по внешним расчетам.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью. 20 февраля Верховная Рада приняла постановление о выводе внутренних войск, и было установлено перемирие.

22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведения 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

Ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к 12:00 на межбанковском рынке доллар подорожал до 9,85 грн/долл.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива.

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