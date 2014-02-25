Украинцы за год задекларировали 7,6 млрд грн доходов

Граждане Украины в рамках проводимой с 1 января текущего года декларационной кампании задекларировали 7,6 млрд грн доходов, полученных в 2013 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Как отмечается, большинство граждан задекларировали доход от заработной платы на общую сумму 2,5 млрд грн, от унаследованного или полученного в подарок имущества на сумму 2,3 млрд грн, и от продажи движимого и недвижимого имущества на сумму 0,9 млрд грн.

«Доходы более 1 млн грн задекларировали 179 граждан», - сообщили в пресс-службе.

В Миндоходов напомнили, то подать декларацию можно лично или через уполномоченное лицо, а также в электронном виде посредством сервиса «декларирование он-лайн».

«Декларацию можно подать даже почтой, но тут необходимо помнить, что передать декларацию по почте можно не позднее 20 апреля 2014 года», - подчеркнули в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (23%) больше объема доходов, задекларированных годом ранее. Доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 3 тыс. граждан, что на 1 тыс. человек больше, чем в 2011 году. При этом 4 гражданина задекларировали доходы в объеме более 1 млрд грн.

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