В Украине выросли ставки по банковским депозитам

Ставки по срочным депозитам в банковской системе Украины с начала 2014 года выросли в среднем на 3-5 процентных пунктов, сообщается на сайте Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, неопределенность политической и экономической ситуации в стране привела к ситуативному росту спроса на денежные средства со стороны клиентов банков и заставила финансовые учреждения прибегать к дополнительным мерам обеспечения собственной платежеспособности.

Банкиры отмечают, что роль Национального банка Украины в процессе стабилизации ситуации на финансовом рынке будет расти, а принятые 21 февраля постановления Нацбанка по поддержанию ликвидности банков помогут создать дополнительный запас ликвидности для банковской системы.

Как сообщал УНИАН, в Украине средневзвешенная ставка по депозитам в нацвалюте в январе составила 11,67%, в иностранной валюте - 5,92%.

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,4%, в иностранной - на 2,1%.

21 февраля Нацбанк принял дополнительные меры для поддержки ликвидности банков. В частности, регулятор вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете для банков – с 40 до 20%, что позволяет освободить часть средств, которые банки ранее обязаны были «замораживать», на отдельном счете ежедневно. Также Нацбанк снизил требования к минимальному ежедневному объему обязательных резервов до 50% и отменил ограничения по количеству обращений за кредитами рефинансирования, что ранее можно было делать не более двух раз в неделю.

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