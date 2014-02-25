Кубив уверяет, что темпы оттока депозитов замедлились

Глава Национального банка Украины Степан Кубив заявил, что темпы оттока депозитов из банков замедлились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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«Самое страшное уже произошло. И если сравнивать характер оттока депозитов за минувшую неделю, то соответственно происходит уменьшение», — сказав Кубив.

При этом он подчеркнул, что рисков хранения украинцам средств в банковских депозитах на сегодняшний день нет.

Он заверил, что «люди, которые доверили банкам деньги, не только их не потеряют, но и приумножат».

Инструментарий, который применялся коммерческими и госбанками по вопросам, связанным с оттоком депозитов, дал положительные результаты», - отметил глава Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в январе текущего года снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том на 4,9% по юрлицам и на 0,9% - по физлицам. Сокращение объема депозитов произошло впервые с октября 2013 года, когда депозиты сократились за счет уменьшения средств юридических лиц, в то время как снижение депозитов физических лиц последний раз наблюдалось более двух лет назад, в ноябре 2011 года.