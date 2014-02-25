Доллар снизился до 9,78 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,4000/-, к 12:00 цены выросли 9,6500/9,8500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 9,6800/9,7800, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2637/-, к 12:00 цены поднялись 0,2707/64. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2637/80. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.5800 (+0.0180).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3730/1,3760. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,9355/-, к 12:00 цены ушли вверх 13,2675/13,5465. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 13,3100/13,4515.

Читайте такжеПик роста доллара в Украине уже достигнут – глава НБУ