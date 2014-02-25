Курс юаня резко упал по отношению к доллару

Во вторник, 25 февраля, курс китайского юаня падал самыми значительными темпами за 2 года. Снижение обусловлено ожиданиями того, что Центробанк Китая планирует приостановить укрепление национальной валюты в преддверии расширения валютного коридора, передает Вести.Экономика со ссылкой на Bloomberg.

В ходе торгов на Шанхайской бирже юань упал на 0,25% до 6,1135 юаня за доллар, при этом удешевление нацвалюты Поднебесной отмечается шестую сессию подряд.

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Нынешний валютный коридор уменьшает колебание курса юаня величиной в 1% в сопоставлении со справочным курсом, при этом ранее Центробанк обязался постепенно расширять диапазон в течение года.

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По мнению аналитиков JPMorgan Chase & Co., валютный коридор для китайской валюты может быть расширен до 2% в течение 2-3 месяцев, а снижение юаня будет временным.

Экономисты ожидают, что по итогам текущего года курс юаня вырастет на 2,4%.