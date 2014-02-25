Американский банк JPMorgan сократит 5 тысяч сотрудников

Американский банковский конгломерат JPMorgan Chase заявил о сокращении пяти тысяч рабочих мест по всему миру в течение года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AFP.

Таким образом, общая численность персонала в 2014 году снизится до 260 тыс. с 265 тыс. в 2013 году и 280 тыс. в 2011-м.

Большая часть персонала будет сокращена в подразделении потребительского кредитования JPMorgan, где общие сокращения достигнут 8 тыс. человек.