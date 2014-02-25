Американский банк JPMorgan сократит 5 тысяч сотрудников
16:28, 25 февраля 2014Финансы
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JPMorgan Chase сократит пять тысяч сотрудников за год
В JPMorgan объем сокращения персонала вырос до 8 тысяч человек /visnyk.zp.ua
Американский банковский конгломерат JPMorgan Chase заявил о сокращении пяти тысяч рабочих мест по всему миру в течение года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AFP.
Таким образом, общая численность персонала в 2014 году снизится до 260 тыс. с 265 тыс. в 2013 году и 280 тыс. в 2011-м.
Большая часть персонала будет сокращена в подразделении потребительского кредитования JPMorgan, где общие сокращения достигнут 8 тыс. человек.
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