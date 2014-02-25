ЕС может предоставить Украине первый транш помощи уже в марте

Первый транш финансовой помощи Украине от Европейского союза может быть согласован уже в марте, сказал журналистам в Страсбурге еврокомиссар по бюджету Януш Левандовский, передает РИА Новости.

"Мы в состоянии оказать (Украине) макроэкономическую поддержку. Вначале речь шла о 60 миллионах евро, сейчас речь идет о сумме свыше 1 миллиарда евро. Мы сможем это сделать при условии, что будем знать, что они сделают с государственными финансами", - сказал еврокомиссар журналистам в Страсбурге.

По его словам, для получения поддержки в ЕС новым украинским властям необходимо как можно скорее провести переговоры о получении кредитов в Международном валютном фонде (МВФ). "Если бы результат был достигнут, то в марте могли бы быть согласованы первые транши помощи", - сказал Левандовский.

Он добавил, что 1 апреля представители ЕС обсудят возможную помощь Украине от отдельных государств и европейских финансовых институтов. В частности, по словам еврокомиссара, Украина могла бы рассчитывать на дешевые кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее представитель ЕК заявил журналистам, что Евросоюз работает над международным пакетом финансовой поддержки для Украины как на краткосрочную, так и на среднесрочную и долгосрочную перспективы при условии реформ в стране. Еврокомиссия рассматривает возможность оказания помощи совместно с международными финансовыми институтами, такими как МВФ, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), ЕБРР.

По информации агентства Рейтер, Евросоюз предлагает организовать конференцию доноров для финансовой помощи Украине и координирует мероприятия по оказанию экономической помощи Украине с США, Японией, КНР, Канадой и Турцией.