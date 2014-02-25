Корпоративный долг Китая достиг рекордных $12 трлн

Корпоративная задолженность Китая достигла рекордного уровня и, вероятно, усилит процесс национальной реструктуризации и увеличит число дефолтов, поскольку проблемы с выплатой кредитов растут, сообщает Рейтер.

По оценке Standard & Poor's, общий объем невыплаченных банковских заимствований и долгов по облигациям у китайских нефинансовых компаний достиг примерно $12 триллионов к концу прошлого года, что превышает 120 процентов ВВП.

Рост задолженности китайских компаний был беспрецедентным. Анализ, проведенный Thomson Reuters в отношении 945 зарегистрированных на бирже средних и крупных нефинансовых компаний, показал, что с декабря 2008 года по сентябрь 2013 года общая задолженность взлетела более чем на 260 процентов - с 1,82 триллиона юаней ($298,4 миллиарда) до 4,74 триллиона юаней ($777,3 миллиарда).

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Хотя кредитный кризис в обозримом будущем не ожидается, аналитики говорят, что компании в наиболее обремененных долгами секторах Китая, таких как машиностроение, перевозка грузов, строительство и производство стали, продают активы и совершают слияния, чтобы избежать дефолта по обязательствам.

Ожидаются новые дефолты, сказал Кристофер Ли из Standard and Poor's в Гонконге.

"Стоимость заимствований уже растет из-за нехватки ликвидности, - сказал он. - Впереди увеличение дифференциации и избирательности в отношении рисков и кредитования".

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Китай редко допускает корпоративные банкротства, особенно государственных компаний, частично из страха, что следующие за этим увольнения приведут к общественным беспорядкам.

