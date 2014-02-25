“ПриватБанк” увеличил уставный капитал дочернего банка в России на 33%

Дочерний банк группы «ПриватБанк» в России “Москомприватбанк” увеличил уставный капитал на 32,9%, или на 1,5 млрд рублей (около 42,17 млн долл.) — до 6,063 млрд рублей (170,5 млн долл.), сообщила УНИАН пресс-служба «ПриватБанка». Согласно сообщению, такой прирост собственного капитала позволит дочернему банку группы “ПриватБанк” в России расширить долю на рынке банковских услуг и возможности по кредитованию населения и малого бизнеса.

Справка УНИАН. Международная банковская группа “ПриватБанк” представлена в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания и Казахстан.

«ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).

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