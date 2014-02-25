Кто «взорвал» валютный рынок

Последним подарком прежнего руководства НБУ стали меры по поддержке ликвидности банков, вступившие в действие с этого понедельника. Меры регулятора освободили часть средств банков, ранее «замороженных» на отдельном счете в виде обязательных резервов, и эти средства хлынули на валютный рынок. В результате гривня обвалилась до исторического минимума.

Политические события в стране не миновали банковскую систему. Банки традиционно держат удар при каждом кризисе в виде оттока депозитов граждан и повышенного спроса на валюту. Официальная статистика по оттоку депозитов еще не обнародована, но комплекс мер банков в виде повышения ставок по депозитам и установления лимитов на снятие наличности в банкоматах подтверждает тревожные настроения банкиров.

С начала февраля остатки по корсчетам банков не поднимались выше 24 млрд грн, в том числе дважды проваливались до минимума текущего года в 20 млрд грн. Спасая ситуацию, Нацбанк с 24 февраля принял ряд мер для поддержки ликвидности банковской системы, в том числе вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете для банков. Это позволило освободить часть денег, которые банки ранее обязаны были «замораживать» на отдельном счете ежедневно.

Усилия регулятора не прошли даром, и остатки на корсчетах банков за один день выросли на 4,423 млрд грн – до 26,950 млрд грн. И все бы ничего, но освобожденные ресурсы хлынули на валютный рынок. Покупали валюту все. И банки, напуганные перспективами дальнейшего роста доллара, и уж, тем более, их клиенты. Примечательно, что вкладчики, снимая гривневые депозиты и покупая валюту, не торопятся перекладывать средства на валютный депозит, а прячут под матрас, дабы переждать бурю. Похоже, что шаткое доверие к банкам и национальной валюте окончательно подорвано.

Ограничения Нацбанка, установленные в начале февраля, смогли успокоить валютный рынок только на одну неделю, поскольку не нивелировали, а лишь отсрочили спрос на валюту по времени. В результате, с начала прошлой недели доллар на межбанке демонстрировал непрерывный рост, а сегодня преодолел психологическую отметку в 10 грн/долл., обновив исторический максимум. Банкиры объясняют рост курса доллара повышенным спросом на валюту, уже давно обогнавшим ее предложение. Ранее такие скачки сдерживал Нацбанк, но пока регулятор в ситуацию не вмешивается.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины», замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Степана Кубива. Банкиры, в том числе крупнейший инвестор Украины, ЕБРР, оценили это назначение позитивно, отмечая профессиональные качества банкира и его порядочность. Но сам факт назначения рынок не успокоил, а наоборот, именно сегодня, уже после назначения, тенденции покупки валюты усилились.

Валютный рынок мог бы успокоиться на фоне новостей о получении кредитов МВФ, и новый глава НБУ сразу же объявил об активных переговорах с фондом. МВФ готовность оказать поддержку подтвердил, но будет вести переговоры только с легитимной властью, формирование которой еще не завершено. А тем временем, следом за бизнесом, проснулись и граждане, начиная штурмовать банки и требуя свои депозиты.

Банкиры говорят, что валютный рынок сам по себе не успокоится, и вмешательство регулятора необходимо. Разумеется, осознать глубину проблем банковской системы и совершить подвиг по ее спасению в первый день на посту не по силам никому из живущих и живших именитых банкиров. Даже если это опытный и квалифицированный антикризисный менеджер, как Степан Кубив, - на стабилизацию системы понадобится время. Но очевидно одно: и население, и бизнес, и международные кредиторы, как никогда хотят прозрачности действий и предсказуемости решений руководства страны.

В то же время, банкирам и населению, в панике подрывающим стабильность валютного рынка, хочется предложить валерьянки. Как оказалось, ни бизнес, ни население после многих лет стабильной гривни к постоянным колебаниям курса еще не готовы, и панические настроения на валютном рынке еще долго будут нашими спутниками. Обидно, что выигрывают от этого только валютные спекулянты, а не граждане и казна.

Ольга Гордиенко