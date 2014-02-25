Активы банков Украины за месяц снизились на 4,56%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в январе 2014 года по сравнению с началом года снизились на 4,07%, или на 57,374 млрд грн, - до 1,351 трлн грн.

За указанный период обязательства банков снизились на 5,61%, или на 60,946 млрд грн, - до 1,025 трлн грн, в то время как капитал банков вырос на 1,4%, или на 2,693 млрд грн, - до 195,292 млрд грн.

По состоянию на 1 февраля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за 2013 год выросли на 150,903 млрд грн, или на 13,39%, - до 1,278 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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