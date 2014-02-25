Активы банков Украины за месяц снизились на 4,56%

18:59, 25 февраля 2014
Финансы
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Активы банков Украины за январь 2014 года снизились на 58,253 млрд грн, или на 4,56%, - до 1,220 трлн грн

о состоянию на 1 февраля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в январе 2014 года по сравнению с началом года снизились на 4,07%, или на 57,374 млрд грн, - до 1,351 трлн грн.

За указанный период обязательства банков снизились на 5,61%, или на 60,946 млрд грн, - до 1,025 трлн грн, в то время как капитал банков вырос на 1,4%, или на 2,693 млрд грн, - до 195,292 млрд грн.

По состоянию на 1 февраля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за 2013 год выросли на 150,903 млрд грн, или на 13,39%, - до 1,278 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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