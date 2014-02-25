Прибыль банков Украины за месяц выросла на 40%

Прибыль банковской системы Украины за январь 2014 года составила 810 млн грн, что на 230 млн грн, или на 39,66%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в 580 млн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины. По информации регулятора, в январе 2014 года по сравнению с началом года доходы банков выросли на 1,987 млрд грн, или на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, расходы — на 1,757 млрд грн, или на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

В 2012 году банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 февраля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.



