Прибыль банков Украины за месяц выросла на 40%

19:20, 25 февраля 2014
Финансы
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Доходы банков выросли на 1,987 млрд грн, или на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, расходы — на 1,757 млрд грн, или на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины за январь 2014 года составила 810 млн грн

Прибыль банковской системы Украины за январь 2014 года составила 810 млн грн, что на 230 млн грн, или на 39,66%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в 580 млн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины. По информации регулятора, в январе 2014 года по сравнению с началом года доходы банков выросли на 1,987 млрд грн, или на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, расходы — на 1,757 млрд грн, или на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

В 2012 году банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 февраля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.


 

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