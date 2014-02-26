Москва не намерена объявлять дефолт по долгам Киева - Минфин РФ

Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Посмотрим, кто этот дефолт будет объявлять, - цитирует ИТАР-ТАСС Сторчака. - Мы, естественно, этот дефолт объявлять не собираемся, это уже очень важно для самого дебитора".

Замминистра добавил, что "мы рассчитываем на то, что в кредитных отношениях с Российской Федерацией заемщик будет постоянно помнить о необходимости поддержания высокого уровня своей кредитной истории".

По его словам, российская и украинская экономики близки и "нам друг от друга никуда и не уйти".

Российские корпорации, которые работают на украинском рынке, будут заинтересованы в государственной поддержке, прежде всего в государственной гарантийной поддержке.

"При наступлении случая, когда заемщик не выполняет свои обязательства по тем кредитам или займам, которые он привлек, возникают проблемы по многим другим финансовым отношениям, включается возможность распространения на финансовые отношения между корпорациями, гарантийные схемы", - подчеркнул Сторчак.

"Думаю, что экономике Украины очень важно, чтобы российские корпорации не уходили с рынка, оставались в качестве крупных инвесторов, крупных покупателей продукции украинских предприятий", - подчеркнул он.