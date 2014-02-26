США, Китай и Россия лидируют по числу долларовых миллиардеров

В Китае (с учетом Гонконга, Макао и Тайваня) сейчас насчитывается 358 долларовых миллиардеров, и по этому показателю он уступает лишь США (481 человек). На третьем месте - Россия (103), за которой следуют Великобритания и Индия. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования, проведенного китайским журналом "Хужунь" (аналог Forbes), передает ИТАР-ТАСС.

По данным издания, во всем мире сейчас зарегистрированы 1867 миллиардеров - на 414 больше, чем годом ранее. А их совокупное состояние достигло 6,9 трлн долларов. Это превышает годовой ВВП Японии - третьей экономической державы планеты, отмечается в докладе.

"Восстановление американской экономики и бум на рынке IT-технологий вывел количество миллиардеров на рекордный уровень", - констатировал главный организатор исследования "Хужунь" Руперт Хугеверф. По его словам, технологии уже обошли недвижимость в качестве главного источника богатства.

Если брать отдельно взятые города, то Нью-Йорк отобрал у Москвы звание "мировой столицы миллиардеров". В американском мегаполисе число таковых за год увеличилось на 14 человек до 84. На вторую и третью позиции авторы доклада поставили соответственно Москву (77) и Гонконг (65), за которыми следуют Пекин и Лондон.

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Титул самого богатого человека на планете вернул основатель "Майкрософт" Билл Гейтс, накопивший 68 млрд долларов. Впервые за три года он обошел прежнего лидера - мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима, который сместился на 4-ю позицию с показателем 60 млрд. В тройке лидеров, по версии "Хужунь", также американский инвестор Уоррен Баффет (64 млрд) и испанец Амансио Ортега (62 млрд), владеющий сетью магазинов одежды марки "Zara".

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В Азии наиболее состоятельным вновь признан 86-летний Ли Ка-шин из Гонконга: в его "кармане" - 33 млрд долларов. А богатейший житель материкового Китая Ван Цзяньлинь - владелец инвесткомпании Dalian Wanda Group - за год сумел приумножить свой капитал вдвое - до 25 млрд долларов.

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