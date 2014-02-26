«Смарт-Холдинг» намерен увеличить уставный капитал на 100 млн грн

Инвестиционная группа «Смарт-Холдинг», подконтрольная украинскому бизнесмену, «регионалу» Вадиму Новинскому, намерена увеличить уставный капитал на 100 млн грн — до 100,469 млн грн, говорится в сообщении компании.

«Целью дополнительного размещения акций является пополнение оборотных средств для повышения финансовой стабильности группы и обеспечения его дальнейшего развития», - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, увеличение уставного капитала будет проведено путем дополнительного закрытого размещения 100 млн акций номинальной стоимостью 1 грн.

Также в сообщении отмечается, что по итогам деятельности в 2013 году «Смарт-Холдинг» получил чистый убыток в размере 6,138 млн грн.

Сравнительных данных за 2012 год компания не приводит.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

«Смарт-холдинг» владеет 23,75% горно-металлургической группы «Метинвест», 71,25% акций которой принадлежит СКМ Рината Ахметова. Кроме этого, компании «Смарт-холдинг» принадлежит контрольный пакет нефтегазодобывающей компании Regal Petroleum, а также ряда других предприятий топливно-энергетического комплекса Украины.