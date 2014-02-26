Бюджет Крыма на 66% дотируется из госбюджета, а Севастополя - на 80%, - депутат

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат ВР Крыма Леонид Пилунский.

«Почему-то все уверены, что Крым - самодостаточная территория и Севастополь самодостаточная территория - это абсолютно не так. Севастополь самодостаточный на 20%, а 80% - доплачивает Украина. Крым где-то на 33 - 34% сам себя может прокормить, а остальное дает украинская власть. И именно эта страшная бандитская власть, с тех денег, которыми Украина дотировала Крым и Севастополь половину разворовывает. Но население этого не понимает, они считают, что придут украинские нацисты и захватят Крым» , - заявил Пилунский.