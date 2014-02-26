Межбанк открылся ростом доллара до 10,35 грн

В среду, 26 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 9,9980/10,3500 грн/долл. против 9,6800/9,7800 грн/долл. на закрытии торгов 25 февраля, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки гривни по отношению к евро на открытии торгов в понедельник понизились до 13,7320/14,2180 грн/евро против 13,3100/13,4515 грн/евро на закрытии рабочего дня в четверг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3734/1,3736 (вторник — 1,3755/1,3757).

По отношению к российскому рублю котировки гривни на открытии торгов понизились до 0,2789/0,2887 грн/рубль с 0,2637/0,2680 грн/рубль на закрытии торгов в четверг.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,6800/9,7800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 13,3100/13,4515 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2637/0,2680 грн/рубль.

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