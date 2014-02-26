В России курс евро вновь превысил исторический максимум, доллар установил 5-летний рекорд

В России курс евро вновь превысил исторический максимум, а доллар вырос до пятилетнего рекорда.

К 12.46 мск курс доллара вырос на 20,2 коп., до 35,91 руб. Курс евро увеличился на 23 коп., до 49,31 руб., пишут "Ведомости".

Кроме того, по данным Московской биржи, стоимость бивалютной корзины спустя неделю обновила исторический максимум и устремилась к отметке 42 рубля, передает ПРАЙМ.

ЦБ России 25 февраля снова сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 35,10-42,10 рубля.

С начала текущего года границы коридора сдвинулись вверх уже на 2,05 рубля, за весь прошлый год - на 1,4 рубля. За январь ЦБ РФ сдвигал границы шестнадцать раз. В декабре 2013 г. ЦБ повышал границы коридора восемь раз, в ноябре — семь раз, в октябре — один раз, в сентябре — три раза, в августе — шесть раз. На конец июля границы бивалютного коридора составляли 31,85-38,85 руб.