Доллар достиг отметки 10,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,9980/10,3500, к 12:00 сузился спрэд 10,2500/10,3500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 10,3300/10,5000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2789/0,2887, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2852/80. К закрытию торгов цены поднялись 0,2867/0,2921. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0040 (+0.3940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3755. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 13,7320/14,2180, к 12:00 цены ушли вверх 14,0895/14,2310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 14,1790/14,4165.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 9,9980/10,3500 грн/долл. против 9,6800/9,7800 грн/долл. на закрытии торгов 25 февраля.