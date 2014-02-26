МВФ может в ближайшее время отправить специалистов в Украину

Международный валютный фонд может в ближайшее время отправить в Украину специалистов для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой помощи.

Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает Bloomberg.

"Возможно, мы в ближайшее время отправим специалистов для проведения консультаций в страну. Это наша обязанность перед государством-членом, если оно об этом просит", - заявила она.

Лагард при этом подчеркнула необходимость вступления в диалог с властями страны для лучшей поддержки экономики Украины.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд заявил о готовности начать переговоры с Украиной в части оценки экономической ситуации в стране и поисков путей выхода из кризиса сразу же, как только будут назначены переговорщики с украинской стороны.

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24 февраля новоизбранный глава Национального банка Украины Степан Кубив обсудил с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Жеромом Ваше перспективы возможного предоставления Украине кредитов.

В 2013 году в Украине работали несколько миссий МВФ, однако кредитование экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долларов не было возобновлено.



