Известный политолог Аслунд рекомендует конфисковать активы семьи Януковича

Для стабилизации экономики Украины необходимо конфисковать активы, принадлежащие семье Виктора Януковича и его ближайшему окружению. Подобную рекомендацию дал известный политолог и экономист Андерс Аслунд (с 1994 по 1997 год работал советником президента Украины Леонида Кучмы при правительстве Павла Лазаренко, 3 декабря 2013 года он предсказал отставку Януковича и Азарова) в статье Financial Times, передает «Газета.Ru».

Аслунд приводит данные, согласно которым личное состояние семьи Януковича достигает сейчас $12 млрд.

В статье Аслунд также проводит анализ тяжелого кризиса в Украине, где не наблюдается экономический рост в течение уже двух лет.

Как утверждает Аслунд, после конфискации активов Януковича необходимо проводить дальнейшие шаги по ликвидации бюджетного кризиса. В целях устранения коррупции Украина нуждается в радикальной, всеобъемлющей и быстрой программе экономических реформ с участием международного финансирования со стороны МВФ и ЕС.