Госдолг Украины в январе вырос до $73,2 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте), сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, прямой и гарантированный государством внешний долг в январе снизился на 181 млн долл., или на 0,48%, - до 37,355 млрд долл., в то время как внутренний прямой и гарантированный долг вырос на 329 млн долл., или на 0,93%, - до 35,871 млрд долл.

Прямой государственный долг правительства Украины в январе вырос на 19 млн долл., или на 0,03%, - до 60,069 млрд долл. (480,133 млрд в гривневом эквиваленте) и составил 82,03% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе внешний долг правительства сократился на 74 млн долл., или на 0,27%, - до 27,827 млрд долл., внутренний - вырос на 94 млн долл., или на 0,29%, - до 32,242 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в январе выросла на 128 млн долл., или на 0,98%, - до 13,157 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,528 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 3,629 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за 2013 год выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.