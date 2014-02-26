Резервы Нацбанка Украины снизились до $15 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины снизились до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл. в конце января, сообщил глава Национального банка Украины, передает Bloomberg.

«Резервы центрального банка сократились примерно до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл. в конце января, когда регулятор тратил доллары, чтобы остановить падение гривни», - сообщает агентство.

По словам Кубива, курс национальной валюты укрепится только тогда, когда Украина сформирует новое правительство, которое обнародует программу стабилизации и получит финансовую помощь.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2014 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке во вторник, 25 февраля, снизился на 39 копеек и составил 9,4269 грн/долл.

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