Гривня в ожидании помощи

Гривня преодолела исторический минимум – 26 февраля на межбанковском валютном рынке котировки нацвалюты по отношению к доллару достигли уровня 10,50 грн/долл. Предыдущий рекорд был зафиксирован в разгар первой волны кризиса - 18 декабря 2008 года, когда гривня упала до отметки 10,00 грн за доллар.

Обвал курса нацвалюты произошел на фоне негативных новостей – золотовалютные резервы за месяц сократились до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл., госдолг вырос до 73,226 млрд долл. Международные рейтинговые агентства вслед за снижением суверенного рейтинга Украины продолжают снижать рейтинги банков, крупнейших компаний и регионов страны. «Команда» Януковича в бегстве опустошила государственную казну – закрома пусты, платить по обязательствам нечем. Кроме того, рекордно обвалиться нацвалюте помогли и введенные с 24 февраля прежним руководством НБУ меры по поддержке ликвидности банков – на рынок хлынули зарезервированные средства финучреждений. Все это спровоцировало паническое настроение как у бизнеса, так и населения, которые все свободные гривневые ресурсы переводят в инвалюту и активно закрывают депозиты.

По словам нового главы Нацбанка Степана Кубива, курс национальной валюты укрепится только тогда, когда Украина сформирует новое правительство, которое обнародует программу стабилизации и получит финансовую помощь. Запад готов протянуть «спасательный круг» после формирования Кабмина. Об этом неоднократно заявляли и в США, и ЕС, и МВФ.

Как заявила директор–распорядитель основного кредитора Украины - Международного валютного фонда Кристин Лагард, «…мы готовы помочь с диагнозом текущей ситуации, которая заметно ухудшилась в последние несколько недель. Причем мы готовы оценить ситуацию не только с гуманитарной точки зрения, но и с экономической, прежде чем мы сможем сыграть некую катализирующую роль». При этом она отметила, Фонд располагает различными инструментами помощи, однако многое будет зависеть от собственно запросов украинской власти. Как известно, Минфин считает, что для выхода из преддефолтного состояния Украине необходимо 35 млрд долларов.

Форма и срок предоставления средств сейчас обсуждается донорами. А состав правительства народного доверия власть планирует предложить Майдану на Народном вече в среду, 26 февраля. Таким образом, есть надежда, что в ближайшее время ситуация на валютном рынке стабилизируется. Эксперты спрогнозировали дальнейший сценарий событий.

Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине:

Основной вопрос сейчас заключается во внешнем финансировании. Но если договоренности с кредиторами позволят получить транш финансовой поддержки уже в марте текущего года – девальвация приостановится. Кроме экономического обоснования необходимости внешних заимствований (в 2014 году Украина должна выплатить более 7 млрд долларов по долговым обязательствам, взятым ранее) возобновление внешнего кредитования окажет психологическую поддержку участникам финансового рынка. Таким образом, возобновление сотрудничества с внешними кредиторами даст сигнал к постепенной стабилизации ситуации, и банковские учреждения прекратят создавать ажиотаж покупками валюты на межбанке.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»:

Западной финансовой помощи, вероятно, хватит, чтобы Украина избежала масштабной девальвации, суверенного дефолта и краха банковской системы. Банки Западу нужны. Евросоюз также предлагает организовать конференцию доноров для финансовой помощи Украине и координирует мероприятия с США, Японией, КНР, Канадой и Турцией… От этой конференции мы не ждём серьезных денег, хотя небольшие суммы могут быть выделены. Запад, конечно, денег даст, но не сразу. Должна быть восстановлена финансовая управляемость Украины, пройти президентские выборы.

Александр Жолудь, старший аналитик Международного центра перспективных исследований:

Действия Национального банка по невмешательству в установку обменного курса верны - чем больше вмешиваться, тем медленней будет курс устанавливаться, а при этом будут снижаться золотовалютные резервы, причем безвозвратно, что Украине нельзя допускать с ее уровнем ЗВР. И если курсу дадут установиться, то мы уже к следующей неделе увидим более равновесную ситуацию, можно будет говорить о неком сформировавшемся уровне курса, возле которого мы будем двигаться. А уровень, который достигнут был 26 февраля, скорее всего, достаточно близок к равновесному. Проблема в том, что если бы знали, каким является равновесный курс, то не пришлось бы ждать, когда он установится. В 2004 и 2008 годах для стабилизации подобной ситуации был принят ряд временных ограничительных мер (мораторий на досрочное снятие депозитов и запрет продажи валюты, что спасло финансовую систему от разрушения - УНИАН), и сейчас такого сценария развития ситуации исключать нельзя. Это окажет позитивное влияние на рынок.

Нана Черная (УНИАН)