НБУ установил критерии для выдачи банкам кредитов на поддержку ликвидности

Национальный банк Украины установил четкие критерии для выдачи банкам кредитов на поддержку ликвидности, и теперь получение такого кредита возможно по обращению банка при снижении объема депозитов клиентов в банке на 2% за 5 рабочих дней.

Об этом говорится в положении о предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины для сохранения их ликвидности от 24 февраля №91, подписанным еще прежним главой НБУ Игорем Соркиным, опубликованным в газете «Урядовый курьер» №37 сегодня.

«Национальный банк принимает решение о предоставлении кредита банку для сохранения его ликвидности при следующих условиях: снижение на 2% за последние 5 рабочих дней до даты обращения банка объема вкладов (депозитов) физических и юридических лиц и невозможности поддержки банком своей ликвидности в Национальном банке путем применения других инструментов», - говорится в постановлении.

Напомним, что ранее четких критериев по объему оттока депозитов не было, что, по мнению банкиров, могло привести к «избирательному» подходу НБУ к поддержке ликвидности банков на рынке.

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Также регулятор изменил перечень обеспечения по кредитам на поддержку ликвидности. Теперь в качестве обеспечения Нацбанк принимает имущественные права по выданным банком кредитам, при условии соответствия таких кредитов критериям риска, установленным НБУ. Ранее получение кредита на поддержку ликвидности было возможным только под залог облигаций внутреннего госзайма или иностранной валюты.

Одновременно Нацбанк запретил банкам проводить ряд операций в период пользования кредитом для поддержки ликвидности. В частности, банк не сможет выдавать кредиты клиентам без обеспечения, проводить операции репо, размещать межбанковские депозиты и средства в гривне на счетах в других банках, покупать ценные бумаги, основные средства и нематериальные активы, проводить операции с производными финансовыми инструментами, доверительное управления финансовыми активами, привлечение активов с обязательством их возврата.

Прочие условия получения кредитов на поддержку ликвидности не изменились. В частности, решение о предоставлении кредита принимает правление НБУ, кредит предоставляется на срок до 360 дней, процентная ставка устанавливается на уровне тройной учетной ставки Национального банка (при действующей учетной ставке в 6,5% это 19,5% - УНИАН), проценты платятся ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Нацбанк разработал механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам под тройную учетную ставку НБУ (при действующей учетной ставке в 6,5% это 19,5%) под залог ОВГЗ или иностранной валюты.