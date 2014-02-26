Кабмин и НБУ до конца недели обнародуют антикризисную программу

Правительство и Национальный банк Украины намерены провести конференцию и обнародовать антикризисную программу в четверг-пятницу, сообщил сегодня глава НБУ Степан Кубив в ходе его официального представления в Нацбанке.

«Центральный банк предпринимает меры, целью которых является остановить отток капитала с Украины», - сказал Кубив. По его словам, Украина рассчитывает на помощь со стороны Международного валютного фонда, миссия которого ожидается в Украине ближайшее время.

Также глава Нацбанка сообщил, что в ближайшие дни планируется проведение широкой дискуссии с банкирами по «аварийному плану». При этом Кубив пообещал, что Нацбанк предпримет все необходимые усилия, чтобы избежать потерь вкладчиков в сложившейся ситуации.

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Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, представивший нового главу Нацбанка, отметил, что на центральный банк возложена задача по стабилизации банковской системы и курса национальной валюты. По его словам, имеющийся план действий должен восстановить стабильную работу банковской системы без потерь для вкладчиков.

Также Турчинов отметил, что Кубив не только профессиональный банкир, но и прекрасный менеджер. «Сейчас на его плечи возложена задача перекрыть теневой отток финансовых ресурсов из Украины, все оффшорные схемы. НБУ должен обеспечить тотальный финансовый мониторинг», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

Политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 10,50 грн/долл.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива. Банкиры, в том числе крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития, оценили это назначение позитивно, отмечая профессиональные качества Степана Кубива и его порядочность.