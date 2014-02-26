Банкиры предлагают останавливать торги на межбанке при сильном отклонении курса

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) для прекращения спекуляций на валютном рынке предлагает Национальному банку Украины в случае отклонения валютного курса более чем на 5% от средневзвешенного курса за предыдущий день, приостанавливать торги на межбанковском валютном рынке, сообщила пресс-служба ассоциации.

«Для недопущения незаконных валютно-обменных операций Нацбанк должен ввести жесткий контроль за операциями. А также обеспечить прозрачность процесса продажи Нацбанком инвалюты. Для чего на сайте НБУ целесообразно ежедневно обнародовать объемы и курс проданной инвалюты», - говорится в сообщении.

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Банкиры также предлагают ввести лимит на продажу наличной иностранной валюты для физических лиц на уровне 1000 долл. в сутки. По их мнению, приобретение валюты сверх указанной суммы, но не более 150 тыс. грн, должно осуществляться в безналичной форме путем открытия депозитного счета в банке.

Ассоциация также отмечает, что целесообразно лимитировать покупку иностранной валюты за гривни на межбанке для расчетов по внешнеэкономическим контрактам, позволив приобретать валюту исключительно в случае подтверждения операции таможенной декларацией или актом выполненных работ. При этом должен действовать запрет на проведение авансовых платежей или предоплаты.

Кроме того, в качестве крайней меры для сохранения сбережений населения и спасения страны от глубокого финансового кризиса на период наведения порядка в управлении финансами, УКБС не исключает необходимости введения временного моратория на куплю-продажу иностранной валюты в стране и досрочное снятие депозитов.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 10,50 грн.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.