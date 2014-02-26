Нацкомфинуслуг усилит надзор за финансовыми организациями

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг усилит надзор за финансовыми организациями с целью защиты интересов потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте комиссии.

Согласно сообщению, об этом в ходе рабочей встречи с руководителями профессиональных ассоциаций страхового рынка по предотвращению рисковых событий на небанковских финансовых рынках заявил глава комиссии Борис Визиров.

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"Нацкомфинуслуг обращает внимание участников всех небанковских финансовых рынков, что регулятор будет жестко следить за их деятельностью и предотвращать любые нарушения всеми законными методами. В случаях выявления каких-либо нарушений законодательства мы будем оперативно принимать меры по остановке лицензий таких учреждений", - цитирует пресс-служба главу комиссии.

Комиссия отметила, что рисковыми событиями на страховом рынке могут быть выведение активов финансовых учреждений, нарушение прав потребителей, ложное банкротство.

В свою очередь, представители страхового рынка обратили внимание, что указанные рисковые события могут привести к тому, что ответственность за выполнение обязательств перед потребителями небанковских финансовых услуг будут вынуждены нести другие участники рынков. В первую очередь это касается такого социально важного вида страхования, как обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг обязала страховщиков ежегодно проводить стресс-тестирование для оценки платежеспособности компаний и предоставлять регулятору результаты.