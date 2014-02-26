Нацбанк обещает не вводить ограничения на снятие депозитов

Национальный банк Украины не рассматривал и не рассматривает применение любых ограничений доступа населения к банковским депозитам, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что последние шаги регулятора, в частности, по рефинансированию и, соответственно, по поддержке ликвидности банковской системы направлены на стабилизацию ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках.

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«Национальный банк также отмечает доверие граждан к гривне и банковской системе в целом. Свидетельством этого является, в частности, то, что депозитный портфель банков за прошлый год увеличился на 106 млрд грн или на 18 %, тогда как за 2012 - на 74 млрд грн. Вклады в гривне за прошлый год выросли почти на 33%», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что появившаяся в СМИ информация о рассмотрении Нацбанком вопроса об ограничении снятия средств с депозитов не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты.

Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до рекордных 10,50 грн/долл.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.

Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) не исключает необходимости введения временного моратория на куплю-продажу иностранной валюты в стране и досрочное снятие депозитов, в качестве крайней меры для сохранения сбережений населения и спасению страны от глубокого финансового кризиса на период наведения порядка в управлении финансами.